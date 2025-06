IN – Icardi in odore di ritorno in Italia? Tornerebbe solo per l’Inter!

Mauro Icardi, uno dei protagonisti più discussi e talentuosi dell’Inter degli ultimi anni, potrebbe tornare in Italia per vestire nuovamente la maglia nerazzurra. Dopo aver lasciato un segno indelebile con gol e leadership, il suo possibile ritorno alimenta speranze e curiosità tra i tifosi. Ma quali sono le reali possibilità di rivederlo in Serie A questa estate? La situazione attuale è...

Mauro Icardi è stato uno dei migliori attaccanti che l'Inter abbia avuto nell'ultimo decennio. Tra gol e fascia da capitano, l'argentino ha lasciato un segno che i tifosi non hanno mai dimenticato. A proposito di Maurito, la redazione di Inter-News è entrata in possesso di alcuni elementi legati al suo rapporto col mondo nerazzurro. LE VOCI – Mauro Icardi potrebbe tornare in Italia nella finestra estiva di mercato? La situazione attuale è abbastanza chiara, con l'ex capitano dell'Inter che percepisce dal Galatasaray uno stipendio pari a 10 milioni di euro più 1 di bonus. Una cifra, quest'ultima, difficilmente alla portata dei Club italiani, anche di quelli ai vertici del calcio italiano.