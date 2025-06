In fila per il cibo a Gaza è strage

Una tragica esplosione di violenza scuote Gaza: mentre i civili aspettavano in fila per ricevere cibo e aiuti, sono stati colpiti da attacchi letali delle forze israeliane. Con almeno 51 vittime e oltre 200 feriti, questa strage evidenzia il costo umano di un conflitto che non conosce pietà. La situazione richiede attenzione e azione immediata per fermare questa spirale di morte.

12.30 Almeno 51 palestinesi sono stati uccisi e 200 feriti dal fuoco israeliano mentre erano in fila radunati vicino a un centro che distribuiva cibo e aiuti. I palestinesi erano accalcati per ricevere la farina a Gaza. "I droni israeliani hanno aperto il fuoco sulla folla. E poi hanno sparato i carri armati dell'Idf, causando molti morti e feriti". Lo ha denunciato la Protezione Civile della Striscia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: fila - cibo - gaza - strage

Caos, disperazione e fuoco sulla gente in fila per il cibo - In un contesto di emergenza a Gaza, caos, disperazione e conflitti infuriano tra la popolazione in fila per il cibo, mentre gli aiuti umanitari faticano a raggiungere chi ne ha più bisogno.

Gaza, strage della fame: Israele apre il fuoco sui civili in fila per il cibo, “almeno 38 morti” Vai su X

Gaza, fuoco sui cittadini in fila per gli aiuti umanitari: è strage, denuncia la Protezione Civile Vai su Facebook

Gaza, strage della fame: Israele apre il fuoco sui civili in fila per il cibo, almeno 38 morti; Nuova strage a Gaza tra i palestinesi in fila per gli aiuti. Oltre 30 morti | Blackout di internet sulla Striscia; Gaza, Israele spara nei pressi dei centri di distribuzione degli aiuti: decine di morti e feriti.

Gaza, strage della fame: Israele apre il fuoco sui civili in fila per il cibo, “almeno 38 morti” - Almeno 38 palestinesi sono stati uccisi a Gaza vicino ai centri di distribuzione di cibo: l’esercito israeliano avrebbe sparato sui civili in fila per ... fanpage.it scrive

Ennesimo massacro a Gaza: fuoco israeliano sulla folla in fila per il pane. Almeno 50 morti - L’appello disperato dall’ospedale Nasser: “Situazione fuori controllo” ... Come scrive quotidiano.net