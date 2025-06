In che modo il debutto di Delap eccitato ha mostrato che l’attaccante può essere il NO9 del Chelsea

Il debutto di Liam Delap, emozionato e determinato, ha svelato il suo potenziale come nuovo punto di riferimento in attacco per il Chelsea. Con un'energia contagiosa e un'intelligenza tattica evidente, l'attaccante ha dimostrato di essere molto piĂą di una promessa: potrebbe diventare il vero top player della squadra nel 2025. Ma cosa ci riserva il futuro? Entriamo nei dettagli.

2025-06-17 00:33:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La nuova firma di Liam Delap e l’attaccante piĂą alto del Chelsea, la scorsa stagione, Nicolas Jackson, entrambi ha prodotto assist accattivanti ma non erano in campo insieme mentre la loro squadra ha aperto la loro campagna di Coppa del Mondiale del 2025 FIFA Club con una vittoria per 2-0 guadagnata duramente sul Los Angeles FC ad Atlanta. Parlando in seguito, Delap ha dichiarato di voler “prosperare dalla competizione” per essere un centro di partenza nel club, dopo aver montato una croce 15 minuti dopo essere entrata per Enzo Fernandez per segnare il secondo di Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com