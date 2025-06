In Brianza torna Aggratibus il bus quasi gratis per i ragazzi

In Brianza, torna l’atteso bus quasi gratis per i giovani di Seregno: un’opportunità che promuove la mobilità sostenibile e alleggerisce le famiglie. Per il quinto anno consecutivo, l’iniziativa “Aggratibus” coinvolge studenti under 14 residenti nel comune, offrendo loro un modo semplice ed eco-friendly per spostarsi. Un progetto che non solo favorisce la mobilità, ma anche un futuro più verde: scopri come partecipare!

