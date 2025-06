In attesa del processo Chiara Petrolini non presente alla nuova udienza al Riesame

In un caso che scuote l’opinione pubblica, Chiara Petrolini non è comparsa alla nuova udienza al tribunale di Bologna, che ha rivalutato gli arresti domiciliari a suo carico. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, solleva interrogativi cruciali sulla misura cautelare più adeguata per una donna accusata di aver tragicamente perso i suoi due neonati. Il destino di Chiara si decide ora in un’aula di giustizia, tra speranze e dubbi irrisolti.

Chiara Petrolini non era presente in udienza al tribunale di Bologna, chiamato a rivalutare gli arresti domiciliari. Serve capire se la misura cautelare sia sufficiente per la ragazza accusata di aver ucciso e sepolto i suoi due figli neonati, nel giardino della villa di Vignale di Traversetolo.

