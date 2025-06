In arrivo la nuova serie di biglietti dei trasporti dedicati al 4° scudetto del Napoli | l' annuncio di Eav

Se sei un tifoso napoletano o semplicemente un appassionato di calcio, preparati a vivere un’emozione unica: dall’20 giugno, i punti vendita EAV offriranno i biglietti celebrativi del quarto scudetto del Napoli. Otto diverse tipologie di titoli di viaggio rendono omaggio all’impresa storica della squadra partenopea. Grazie al supporto fornito...

A partire dal 20 giugno saranno disponibili, presso i punti vendita accreditati, i biglietti celebrativi del 4° scudetto del Napoli. Otto differenti titoli di viaggio dedicati all'eccezionale impresa calcistica realizzata dalla squadra del Napoli. Per l'occasione, e grazie al supporto fornito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - In arrivo la nuova serie di biglietti dei trasporti dedicati al 4° scudetto del Napoli: l'annuncio di Eav

In questa notizia si parla di: napoli - biglietti - dedicati - scudetto

Disagi per i biglietti di Parma-Napoli: tante ricevitorie hanno chiuso prima o non vendevano i biglietti (CorMezz) - I tifosi del Napoli hanno vissuto disagi significativi nella vendita dei biglietti per la partita contro il Parma.

Lo scudetto si deciderà venerdì sera ? La Lega ha deciso. Dopo discussioni (anche animate) iniziate in prima mattinata, arriva la conferma che Napoli-Cagliari e Como-Inter si disputeranno venerdì alle 20:45. Tutte le altre partite domenica. Vai su Facebook

In arrivo la nuova serie di biglietti dei trasporti dedicati al 4° scudetto del Napoli: l'annuncio di Eav; EAV lancia nuova serie di biglietti celebrativi per il 4° scudetto del Napoli; Metro e autobus, dal 20 giugno Eav dedica i biglietti allo scudetto: c'è anche il ticket “McFratm”.

Scudetto del Napoli: Eav emette biglietti celebrativi - Continua la festa scudetto e, così come avvenuto per il terzo scudetto del Napoli, anche per il tricolore della squadra allenata da Antonio ... Riporta msn.com

In arrivo la nuova serie di biglietti dei trasporti dedicati al 4° scudetto del Napoli: l'annuncio di Eav - A partire dal 20 giugno saranno disponibili, presso i punti vendita accreditati, i biglietti celebrativi del 4° scudetto del Napoli. Secondo napolitoday.it