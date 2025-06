In Argentina il calcio è del popolo con River Plate e Boca un altro modello economico è possibile El Paìs

In Argentina, il calcio è più di uno sport: è una passione condivisa e un modello economico innovativo. River Plate e Boca Juniors, simboli di questa cultura, portano negli Usa un approccio differente, basato sulla partecipazione attiva dei tifosi e sul non scopo di lucro. Un esempio che potrebbe ispirare anche altri paesi, dimostrando che il vero calcio del popolo può essere un modello vincente e sostenibile.

Mondiale per Club, l'Argentina porta negli Stati Uniti un modello differente. "Come se il Mondiale per Club fosse una grande esposizione universale. River Plate e Boca Juniors stanno portando negli Stati Uniti un modello manageriale raramente visto nel resto del mondo.

