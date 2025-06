Imprese boschive bando Regione Lombardia da 4 milioni euro

Scopri come la Regione Lombardia investe 4 milioni di euro per sostenere le imprese boschive, rilanciando una filiera strategica per l’ambiente e l’economia locale. Con questa iniziativa, si apre un nuovo capitolo di sviluppo sostenibile, valorizzando le risorse naturali e promuovendo pratiche responsabili. Un investimento che potrebbe rivoluzionare il settore e creare opportunità per imprese e comunità: ecco cosa prevede il bando regionale.

(ANSA) - MILANO, 17 GIU - La filiera forestale rappresenta un anello importante nella gestione sostenibile del territorio e nella valorizzazione delle risorse naturali lombarde. Lo afferma Alessandro Beduschi, assessore ad Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Regione Lombardia, che . 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Imprese boschive, bando Regione Lombardia da 4 milioni euro - "La filiera forestale rappresenta un anello importante nella gestione sostenibile del territorio e nella valorizzazione delle risorse naturali lombarde". Come scrive laprovinciadicomo.it

Da Regione in arrivo 4 milioni per l’innovazione nelle foreste lombarde - Via al bando regionale per sostenere le imprese boschive del territorio: domande dal 12 settembre al 27 novembre 2025. Segnala quibrescia.it