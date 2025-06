Imprenditore aggredito in pieno centro

Milano Marittima è scossa da un episodio di violenza che ha colpito Giovanni Baldi, noto imprenditore e proprietario del ristorante Casablanca. Un video virale sui social mostra con chiarezza le drammatiche fasi dell’aggressione, tra urla, spinte e scontri furiosi. La scena, catturata senza filtri, solleva interrogativi sulla sicurezza e il rispetto nel cuore pulsante della movida locale. La community si domanda: cosa si può fare per fermare queste escalation di violenza?

C’è un video che gira insistentemente tra le chat e sui social. Documenta, senza filtri, l’ aggressione subita da Giovanni Baldi, imprenditore e titolare del ristorante Casablanca, nel cuore di Milano Marittima. Le immagini parlano chiaro: una discussione accesa con un gruppo di uomini dall’ accento straniero, forse albanese, poi le spinte, i primi colpi, la confusione. Chi stava riprendendo viene travolto dalla rissa, le urla squarciano la notte. È il racconto crudo e inequivocabile dell’ennesima notte di malmovida. Giovanni ha finito la serata al pronto soccorso. Contattato, conferma il brutto clima che si respira in città, ma preferisce non commentare oltre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Imprenditore aggredito in pieno centro

