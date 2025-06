Impianto di compostaggio a Ponticelli Ruggiero Asìa | Speriamo di partire nel 2027

Il futuro sostenibile di Napoli prende forma con l'impianto di compostaggio a Ponticelli, un progetto strategico che promette di rivoluzionare la gestione dei rifiuti. L’amministratore unico di Asìa, Domenico Ruggiero, indica il 2027 come l’anno di partenza, sottolineando come questa iniziativa rappresenti la chiave per un vero cambiamento ambientale e sociale. La svolta è alle porte: il tempo di agire è ora, e Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo ecologico.

L'amministratore unico di Asìa, Domenico Ruggiero, fissa al 2027 il via all'impianto di compostaggio di Napoli Est. "L'impianto di Napoli Est - ha detto Ruggiero a margine di una iniziativa congiunta di Asìa, Conai e Comune di Napoli - sarà la pietra miliare affinché il vero cambiamento ci sia.