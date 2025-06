Impegno del governo per il conciario

Il governo italiano si impegna con determinazione a tutelare il settore conciario, affrontando le sfide poste dalla normativa europea contro la deforestazione. In un momento cruciale, una delegazione di vertici di Unic, insieme alle autorità locali e regionali, ha presentato proposte concrete per mitigare gli impatti di questa legge, dimostrando come l’Italia stia lavorando attivamente per salvaguardare un comparto strategico e preservare posti di lavoro. L'azione continua con entusiasmo e determinazione.

In pieno svolgimento un'azione per fermare l'impatto della legge europea contro la deforestazione, che rischia di avere un effetto pesantissimo sul mondo conciario. Ieri mattina una delegazione composta dai vertici di Unic rappresentati dal presidente Fabrizio Nuti e dal vicepresidente Piero Rosati, dal sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni, dal consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella, da Raffaella Bonsangue vice segretario regionale del partito, dal segretario provinciale di Fi, Lorenzo Paladini, hanno incontrato a Roma il ministro degli esteri Antonio Tajani per affrontare il tema e chiedere di intervenire sul regolamento europea, quanto meno per modificarne la parte che coinvolge il settore conciario, prima che diventi operativa.

In questa notizia si parla di: conciario - impegno - governo - segretario

Sindaco Giannoni a Roma da Tajani con i Conciatori contro Regolamento sulla deforestazione.

