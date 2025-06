Immissioni in ruolo docenti religione cattolica | 1.276 posti in più obiettivi 4500 stabilizzazioni dal 1° settembre

Il mondo dell'istruzione si prepara a una svolta significativa: con 1.276 posti aggiuntivi e 4.500 stabilizzazioni dal 1° settembre, le immissioni in ruolo dei docenti di religione cattolica rappresentano un importante passo avanti verso la stabilità e la crescita del settore. Dopo l'incontro tra il Ministero e le istituzioni sindacali, si delineano le strategie per un futuro più solido e inclusivo. Scopriamo insieme cosa cambia e quali opportunità si aprono per i docenti di religione cattolica nell'anno scolastico 2025-2026.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha incontrato le organizzazioni sindacali per illustrare lo schema di decreto interministeriale sugli organici regionali per l'insegnamento della religione cattolica nell'anno scolastico 2025-2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

