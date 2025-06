Ilicic giocherà in Conference League nella prossima stagione | a 36 anni ha firmato con il Koper

A 36 anni, Ilicic è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, firmando con il Koper e tornando in campo per la Conference League. Dopo l’esperienza in Slovenia con il Maribor, il fantasista sloveno ha scelto di non appendere gli scarpini al chiodo, dimostrando che la passione per il calcio non conosce età. Scopriamo insieme come questa nuova avventura possa influenzare il suo percorso e quella delle sue future squadre.

Dopo la fine della sua avventura con il Maribor Ilicic ha deciso di non ritirarsi: dal 1º luglio sarà un giocatore del Koper, squadra slovena qualificata alla Conference League. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ilicic - conference - league - koper

#Calciomercato | Ufficiale il trasferimento di #Ilicic al #Koper, club di massima serie slovena Vai su X

Ilicic giocherà in Conference League nella prossima stagione: a 36 anni ha firmato con il Koper; Nuova avventura per Ilicic: il Koper annuncia l'arrivo dell'ex Atalanta; Josip Ilicic è ufficiale al Koper Fc: il VIDEO dell'annuncio.

Ilicic giocherà in Conference League nella prossima stagione: a 36 anni ha firmato con il Koper - Dopo la fine della sua avventura con il Maribor Ilicic ha deciso di non ritirarsi: dal 1º luglio sarà un giocatore del Koper, squadra slovena qualificata ... Come scrive fanpage.it

Nuova avventura per Ilicic: il Koper annuncia l'arrivo dell'ex Atalanta - L`ex Palermo e Atalanta ha firmato con il Koper, squadra del massimo campionato sloveno, dando così il via a una nuova avventura. Si legge su msn.com