Ileana della Corte linea di gioielli ispirata a Capri | venerdì 20 sfilata con abiti di Roberta Bacarelli

Vivi l’estate a Capri con stile e raffinatezza: il 20 giugno, alle 19.30, Ileana della Corte presenta la sua esclusiva capsule “Capri Summer Jewels Collection 2025” all’Hibiscus Relais, un tributo alla magia dell’isola attraverso gioielli ispirati al mare. Conchiglie dorate, stelle marine e forme di corallo si uniscono per celebrare la natura e la bellezza mediterranea. Un evento imperdibile per gli amanti dell’eleganza e del mare.

Venerdì 20 giugno alle 19,30, all’Hibiscus Relais di Capri in Via Castiglione 3, il brand di gioielli Ileana della Corte celebra l’estate con un evento dedicato alla presentazione della capsule estiva “Capri Summer Jewels Collection 2025”, un omaggio all’isola azzurra. Tra conchiglie dorate, stelle marine e forme ispirate ai coralli naturali, la capsule estiva è un viaggio che racconta il mare e le sue infinite sfumature. Un omaggio alla natura mediterranea, da sempre fonte d’ispirazione per il brand, reinterpretata con equilibrio tra artigianalità e raffinatezza. Protagonisti della collezione sono orecchini, collane e anelli che non passano inosservati: forme organiche, volumi generosi e cromie accese si fondono con smalti, resine e dettagli preziosi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it