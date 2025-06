Ilaria Salis può pensare alle vacanze | il Parlamento Ue rinvia il voto sull’immunità FdI | Vergognoso

Ilaria Salis può finalmente tirare un sospiro di sollievo: il Parlamento europeo ha rinviato il voto sulla revoca dell’immunità, una decisione che suscita molte polemiche e riflessioni sul rispetto delle regole democratiche. Mentre l’Europa si confronta su questioni di grande rilievo, il suo impegno resta saldo. La vicenda apre nuovi spiragli di speranza e invita a riflettere su come difendere i diritti di tutti.

Ilaria Salis può tirare un sospiro di sollievo, almeno per ora: il voto al Parlamento europeo sulla revoca dell’immunità, richiesta dall’Ungheria, è stato rinviato. A confermarlo è stata la stessa eurodeputata di Avs, con un post sui social. «Apprendo che il voto in Parlamento europeo sulla richiesta di revoca della mia immunità è stato rinviato. Grazie di cuore a tutte e tutti per i tanti messaggi di solidarietà e sostegno. In mezzo alla solita, scontata campagna d’odio e manipolazione dell’estrema destra alleata di Orban, il vostro affetto e senso di giustizia fanno grande piacere. La battaglia continua!», è stato il suo messaggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ilaria Salis può pensare alle vacanze: il Parlamento Ue rinvia il voto sull’immunità. FdI: «Vergognoso»

ILARIA SALIS Video-appello all’Europarlamento: “Il voto sulla mia immunità è un voto sulla democrazia.” Ma quale democrazia, cara Salis? È giusto invocarla solo quando conviene? Indagata per aggressione, oggi si presenta come simbolo di libertà. E chied Vai su Facebook

Ilaria Salis non si tocca, il Parlamento europeo su richiesta di Orban sta per decidere se revocarle l'immunità parlamentare, chiediamo che non le venga revocata. Ho bisogno del vostro aiuto, ripostate anche voi il mio appello. #FreeIlariaSalis Grazie Vai su X

