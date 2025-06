Il welfare che genera legami | la lezione di Polis

Il welfare che genera legami si presenta come un nuovo paradigma per una società più coesa e solidale. La lezione di Polis ci invita a ripensare il modello di cooperazione sociale, innovativo e trasformativo, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini in modo più umano e partecipato. Gianfranco Piombaroli e Angelo Palmieri riflettono su come questa visione possa influenzare positivamente il territorio e le persone, creando un vero e proprio cambiamento culturale.

Un modello di cooperazione sociale diverso, innovativo, che trasforma il territorio in cui agisce, per rispondere appieno ai bisogni della persona, che sia l’assistito o il socio lavoratore. Gianfranco Piombaroli, presidente di Polis società cooperativa e Angelo Palmieri, sociologo, riflettono. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Il welfare che genera legami: la lezione di Polis

Le diseguaglianze urbane si riflettono nelle città, dove emergono contrasti tra ricchezza e marginalità. In risposta alla crisi del welfare, esperienze autogestite e reti civiche stanno costruendo modelli di solidarietà dal basso. Roma, con i suoi Poli civici, ne offre Vai su Facebook

