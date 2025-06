Il video diffuso per la festa del papà mostra un elefantino orfano che gioca con il suo custode in una riserva di animali Kenya

Nella riserva Sheldrick Wildlife Trust in Kenya, i genitori di questi meravigliosi animali sono stati vittime di situazioni drammatiche come il bracconaggio e la perdita di habitat, lasciando gli orfani a doversi reinventare un nuovo modo di vivere. Questo video ci ricorda quanto amore e attenzione possano fare la differenza nella vita di creature così fragili, dimostrando che anche nei momenti più difficili, il legame tra uomo e animale può diventare un vero e proprio miracolo.

