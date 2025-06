Il video del leone che divora un prosciutto al supermercato africano è stato generato con l’AI

Per chi ha fretta. Non c’è alcun motivo di credere a questa scena spettacolare ma chiaramente artificiale: il video del leone che divora un prosciutto in un supermercato africano è stato creato con l’Intelligenza Artificiale, dimostrando ancora una volta quanto sia importante verificare le fonti prima di condividere. In un’epoca di fake news e realtà virtuale, l’immaginazione corre più veloce della verità.

Circola un video in cui si vede un leone all’interno di un supermercato mentre divora un grosso prosciutto nella corsia del reparto carni. Secondo alcuni post sui social, la scena sarebbe stata ripresa genericamente in Africa, per alcuni addirittura in Sudafrica. Tuttavia, non esiste alcun riscontro a sostegno di questa narrazione. Infatti, la clip risulta generata con l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Non c’è alcun riscontro della presunta notizia nei siti di informazione africani.. Un sito sudafricano smentisce categoricamente la vicenda.. Il video presenta evidenti errori tipici dell’Intelligenza Artificiale generativa. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: leone - divora - prosciutto - supermercato

Ritirato dal supermercato il prosciutto cotto: "C'è un batterio dannoso" - Ingerire questo prosciuto provoca alcuni danni alla salute Eurospin ritira dalla vendita il prosciutto cotto con ... Segnala ilgiornale.it