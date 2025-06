Il Vannacciversario al Parlamento Europeo | il Movimento Il Mondo al Contrario celebra il primo anno di mandato di Roberto Vannacci

L’iniziativa, un'occasione unica per riflettere su un anno di impegno e passione, si presenta come un momento di celebrazione e confronto. Il Vannacciversario al Parlamento Europeo rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche una testimonianza del desiderio di cambiamento e di voce forte nel cuore dell’Europa. Non perdere questa serata speciale: scopri come Roberto Vannacci sta lasciando il segno e continua a portare avanti il suo nuovo inizio.

A un anno dall’ingresso di Roberto Vannacci al Parlamento Europeo, il Movimento Il Mondo al Contrario (MAC) celebra il primo “Vannacciversario” con un evento in diretta dalla sede di Strasburgo. L’appuntamento è fissato per questa sera alle ore 20.00. A introdurre l’incontro sarà il presidente del MAC, Norberto De Angelis, mentre il generale e parlamentare europeo Vannacci si racconterà in un intervento atteso dai suoi sostenitori. L’iniziativa, presentata come un’occasione per “tagliare la prima fetta” del cambiamento europeo, è aperta a tutti coloro che si riconoscono nei valori identitari e sovranisti promossi dal movimento, anche senza una formale adesione al MAC. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il “Vannacciversario” al Parlamento Europeo: il Movimento Il Mondo al Contrario celebra il primo anno di mandato di Roberto Vannacci

Ad un anno dell'elezione all'Europarlamento festeggiamo insieme: martedì 17 Giugno ore 20 1°VANNACCIVERSARIO, Roberto Vannacci si racconta. Introduce l'incontro Il Presidente MAC Norberto De Angelis. Invito TUTTI a iscriversi alla piattaforma (è molto Vai su Facebook

