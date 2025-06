Il Valtiberina Tennis festeggia la promozione in serie D1 femminile

Il Valtiberina Tennis celebra con orgoglio il meritato traguardo: la promozione in Serie D1 femminile! La prima squadra del circolo di Sansepolcro ha dimostrato dedizione, talento e spirito di squadra nel campionato toscano di D2, conquistando una vittoria dopo l’altra e scrivendo una pagina brillante nella storia del club. Questa conquista rappresenta solo l’inizio di nuovi ambiziosi obiettivi per il futuro.

