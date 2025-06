Il tunnel Sils-Plaun de Lej si farà I frontalieri possono sorridere

Il tunnel Sils – Plaun de Lej si farà, portando finalmente sollievo ai numerosi frontalieri valchiavennaschi che ogni giorno affrontano il viaggio verso la Svizzera. Questa importante opera, prevista entro cinque anni, promette di migliorare significativamente la qualità della vita e i tempi di transito lungo la strada del Maloja. Una notizia che fa sorridere chi, da troppo tempo, attendeva questa svolta, aprendo nuove prospettive per il futuro della regione.

Il tunnel Sils – Plaun de Lej si farà. Buone notizie per i (tanti) frontalieri valchiavennaschi che, ogni giorno o ogni settimana, si recano a lavorare nella vicina Svizzera, nel canton Griogione percorrendo la strada del Maloja. Entro cinque anni, così come riportato ieri dalla RSI (Radiotelevisione Svizzera Italiana), incominceranno o, meglio, dovrebbero incominciare i lavori per la realizzazione di un tunnel tra Sils e Plaun Da Lej, un’opera imponente del costo di 280 milioni di franchi che permetterà di mettere in sicurezza la strada del Maloja continuamente minacciata, da sempre ma soprattutto negli ultimi anni, da frane, smottamenti e, in inverno, slavine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it