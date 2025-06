Il Trofeo Bocca della Verità debutta allo Stadio Olimpico | il burraco incontra il gusto e l’eleganza italiana

Un evento unico nel suo genere trasforma l’atmosfera dello Stadio Olimpico di Roma: il debutto del Trofeo Bocca della Verità, dove il classico gioco di carte incontra il fascino dell’eleganza italiana e il gusto autentico. Il 26 luglio alle 17:00, nella suggestiva Sala Piazza Italia, si accenderà un pomeriggio di divertimento, stile e tradizione. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, perché questa è solo l’inizio di una nuova avventura...

Sono questi gli ingredienti del prestigioso Trofeo Bocca della Verità, che per la prima volta approda in uno degli scenari più iconici della Capitale: lo Stadio Olimpico di Roma. Appuntamento il 26 luglio alle ore 17:00 nella suggestiva Sala Piazza Italia, per vivere un pomeriggio all’insegna del burraco — il gioco di carte che negli. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info