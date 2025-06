Il triste compleanno di re Donald Da impavido condottiero a ‘figlio di papà’ imboscato

Il triste compleanno di Re Donald segna un’altra battuta d’arresto per il suo ormai celebre impero. Dopo il fallimento del 2019, tra intemperie e mugugni ufficiali, questa volta il suo tentativo di rivincita si è scontrato con ostacoli ancora più grandi. L’ambizione di riconquistare il favore popolare si scontra con una realtà ben diversa da quella immaginata: un’epica disfatta che segna un punto di svolta nel suo regno di illusioni.

La prima volta, sei anni fa, gli era andata maluccio. Questa volta – in quella che era stata da lui accuratamente preparata come una regale, definitiva rivincita – gli è andata decisamente peggio. Nel 2019 la parata militare da lui imposta, tra i mugugni dei massimi dirigenti del Pentagono, nel giorno dell’Indipendenza (il 4 di luglio), si era risolta, sotto una pioggia battente, in un mezzo fiasco, O, se si preferisce, in una patetica, mediocre, forzatissima e, a tratti, decisamente ridicola imitazione dell’originale francese (la famosa, storica e molto ‘napoleonica” parata militare del giorno della presa della Bastiglia ) che tanto aveva affascinato Donald Trump l’anno prima, quando era andato in visita ufficiale a Parigi, incontrandosi con Emmanuel Macron, giusto nei giorni a cavallo del 14 luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it