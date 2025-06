Il traffico di armi e droga gli affari dei canosini con il clan Strisciuglio e il pizzino con le richieste

Un'operazione senza precedenti scuote il cuore della Puglia: il blitz 'Diomede' smaschera un inquietante network di traffico di armi e droga, coinvolgendo il clan Strisciuglio e i canosini. Tra plichi con richieste cifrate e acquisti illeciti tra Bari, Canosa e Cerignola, emerge un quadro allarmante di criminalitĂ organizzata. Un'indagine che mette in luce la pericolosa rete di affari illeciti che minaccia la sicurezza delle nostre comunitĂ .

Armi acquistate dal clan barese degli Strisciuglio e un giro di droga sull'asse Bari-Canosa-Cerignola. Sono alcuni degli elementi salienti del blitz 'Diomede' messo a segno dai carabinieri dei comandi provinciali della Bat e di Foggia con un'ordinanza che ha riguardato 19 persone, disponendo 9. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Il traffico di armi e droga, gli affari dei canosini con il clan Strisciuglio e il pizzino con le richieste

