Estate all’insegna del teatro, dell’ironia e della magia per grandi e piccini al Torrione di Empoli. Tra spettacoli di satira, racconti fiabeschi e prosa vivace, l’evento "Uno spettacolo d’estate" promette di accendere l’immaginazione di tutta la famiglia. Con ospiti come Gene Gnocchi e tanti altri artisti, il cuore pulsante dell’estate empolese batte forte nel giardino di Santa Brigida, creando un’oasi culturale imperdibile. Una stagione che trasforma sogni in realtà, regalando emozioni indimenticabili.

Un’estate di teatro al Torrione, tra vernacolo, prosa e fiabe per bambini. Tra i tanti nomi pronti a illuminare il cartellone di "Uno spettacolo d’estate", spicca quello di Gene Gnocchi. L’8 luglio, il noto comico e cabarettista sarà in città con "Una crepa nel crepuscolo". Ma prima, tanti appuntamenti che da giugno (e fino a settembre) trasformeranno il giardino di Santa Brigida, accanto al Torrione, nel cuore pulsante dell’estate empolese. Una cornice suggestiva che ospiterà tre percorsi teatrali: vernacolo, prosa, e teatro per bambini, tra comicità, memoria e magia. " Vernacolo al Torrione " debutterà il 23 giugno e porterà sul palco, per sei serate, altrettante compagnie amatoriali del territorio con spettacoli in dialetto toscano, fra risate e ricordi di un tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Torrione per il Teatro. Ironia graffiante, satira e racconti per i bambini

