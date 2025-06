Il terreno della ' nave dei veleni' conservato per 35 anni in una scatola | cosa resta della discarica nata sopra a un lago sommerso dai rifiuti

Il terreno della nave dei veleni, custodito gelosamente per oltre 35 anni in una scatola, rivela oggi i segreti di una discarica nata sopra un lago sommerso dai rifiuti. Tante generazioni di savignanesi e santarcangiolesi ricordano con timore quelle parole dei nonni: "Lì sotto ci sono i rifiuti della nave dei veleni". Ma cosa resta realmente di quell'oscuro passato? È arrivato il momento di scoprirlo.

Sono tanti, ancora oggi, i savignanesi e i santarcangiolesi che, percorrendo la provinciale Rio Salto, alzano lo sguardo verso quella piccola collinetta ricordando quanto dicevano loro i nonni o i genitori: "Lì sotto ci sono i rifiuti della nave dei veleni". In pochi, però, sanno quale sia la.

