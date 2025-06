Il Teenage Dream fa tappa a Bagheria | al Piccolo parco urbano la festa anni 2000 a suon di hit di Disney Channel

Preparati a rivivere i ricordi più belli degli anni 2000! Il Teenage Dream, la festa dedicata alle hit di Disney Channel che ha fatto sognare intere generazioni, sbarca a Bagheria al Piccolo Parco Urbano. Un'occasione unica per ballare, cantare e condividere emozioni con amici, vecchi e nuovi, in un'ambientazione speciale. I biglietti già acquistati sono validi e non...

La tappa palermitana del Teenage Dream, la festa anni 2000 a suon di hit di Disney Channel che da vent'anni creano aggregazione, cambia location: dal Velodromo Paolo Borsellino si sposterà, sempre il 1° agosto, al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. I biglietti già acquistati sono validi e non.

Teenage Dream: 29 agosto a Lignano Sabbiadoro la festa dedicata agli anni 2000 con le hit di Disney Channel, High School Musical e molto altro - Preparati a rivivere gli anni d'oro della tua adolescenza! Il 29 agosto a Lignano Sabbiadoro, torna Teenage Dream, il concerto-party dedicato alle hit di Disney Channel, High School Musical e molto altro.

