Il sostegno psicologico Comune e Ateneo uniti per aiutare gli studenti

Il Comune di Perugia e l’Università degli Studi uniscono le forze per promuovere il benessere degli studenti. Grazie al progetto Me.Mo-Mente in Movimento, vincitore del bando Pro-ben 2023, vengono messi a disposizione spazi gratuiti per attività di supporto psicologico. Questa sinergia rafforza il nostro impegno nel creare un ambiente più sano e accogliente per i giovani. Le attività di Me.Mo potranno così svolgersi, garantendo un aiuto concreto e accessibile a tutti gli studenti in difficoltà.

Il Comune di Perugia collabora all’attuazione del progetto Me.Mo-Mente in Movimento dell’ Università degli studi, vincitore del bando Pro-ben 2023 e attivo dallo scorso marzo. La sinergia già instaurata con l’ateneo nell’ambito dell’accordo quadro ReciproCittà, stavolta si concretizza nella concessione a titolo gratuito di spazi. Le attività di Me.Mo a sostegno del benessere psicologico della popolazione studentesca potranno infatti svolgersi, oltre che negli spazi universitari e online, anche presso il Centro servizi giovani in piazza del Melo, il Family Hub di Madonna Alta e Biblionet a Ponte San Giovanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sostegno psicologico. Comune e Ateneo uniti per aiutare gli studenti

