Il sondaggio sulla sanità Servono più investimenti

Il sondaggio sulla sanità a Siena rivela una chiara esigenza di investimenti mirati per migliorare i servizi sanitari locali. I cittadini chiedono più risorse, ma non sempre in nuove strutture come un nuovo ospedale, evidenziando anche criticità come l’assenza di benefici derivanti dall’Aslona. Dallo studio emerge un quadro complesso e urgente: è il momento di ascoltare le voci della comunità e agire con decisione.

È necessario investire in sanità, investire sulle Scotte ma non necessariamente su un nuovo ospedale a Siena; e l’Aslona non ha portato benefici alla sanità senese. Sono alcune delle ’percezioni’ dei cittadini raccolte e trasmesse dal sondaggio sulla sanità fatto dal Comune di Siena. Il sondaggio online, volto a raccogliere opinioni e indicazioni sui servizi sanitari locali, è stato pubblicato sul sito del Comune dal 29 gennaio al 15 marzo ed ha visto circa 2.300 risposte date in forma anonima dai cittadini. "La partecipazione – così l’assessore Giuseppe Giordano ha presentato gli esiti – ci ha restituito un quadro delle esigenze espresse. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sondaggio sulla sanità. Servono più investimenti

L’80% degli italiani rinuncia alla Sanità pubblica: il sondaggio Ipsos - Secondo un sondaggio Ipsos, l'80% degli italiani ha rinunciato più volte alle cure pubbliche a causa dei lunghi tempi di attesa, un aumento rispetto al 65% del 2024.

