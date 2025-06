Il solstizio d' estate tra i pascoli della Lessinia

Vivi l'incanto del solstizio d'estate tra i suggestivi pascoli della Lessinia, un luogo dove natura, cultura e architettura religiosa si fondono in un connubio unico. Il 21 giugno 2025, scopri antiche usanze, tradizioni pagane e il fascino della piccola chiesa di San Giovanni in un’esperienza indimenticabile. Lasciati coinvolgere dalle storie del passato e immergiti in un’atmosfera magica che solo la Lessinia può regalare!

il 21 giugno 2025. Natura, cultura e architettura religiosa: un connubio perfetto che si trova solo in Lessinia! Durante l'escursione si potrĂ visitare la piccola chiesa di San Giovanni e ascoltare storie di antiche usanze pagane, giĂ praticate. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Il solstizio d'estate tra i pascoli della Lessinia

In questa notizia si parla di: lessinia - solstizio - estate - pascoli

Solstizio d’estate: il significato e come festeggiarlo - Il solstizio d’estate è il primo giorno della bella stagione ed è anche il giorno dell’anno con più ore di luce. Riporta greenme.it

Solstizio d'estate 2022: data, ora e significato - Martedì 21 giugno 2022 avrà luogo il solstizio d'estate, l'evento astronomico che nell'emisfero boreale (la metà del globo posta al nord dell'equatore) segna il giorno più lungo dell'anno ... Scrive quotidiano.net