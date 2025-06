Il sogno dell’ingegner Jajo. Laurea postuma all’ambientalista.

Un'inaspettata coincidenza sul treno rivela il grande sogno di Jacopo, l'ingegnere scomparso troppo presto. Rocco Abramo, il padre, crede che forse “Jacopo stava muovendo le fila da Lassù”, guidando il suo percorso verso la laurea postuma in Ingegneria Energetica al Politecnico di Milano. Un tributo a un talento spezzato, ma mai dimenticato, e alla speranza che il suo spirito continui a ispirare.

Un incontro sul treno, fortuito, "forse Jacopo stava muovendo le fila da LassĂą". Rocco Abramo, il papĂ , ne è convinto. Suo figlio Jacopo, per gli amici Jajo, è diventato dottore in Ingegneria Energetica al Politecnico di Milana. Era il suo sogno, aveva frequentato per due anni sempre piĂą faticosamente sino a quando non era stato costretto a interrompere, stroncato da un tumore, che lo ha ucciso il 3 dicembre del 2018. Ma i suoi professori non lo hanno dimenticato e così, quando hanno incontrato sua madre, Silvana Garibaldi, sul treno mentre tornava da Milano, hanno pensato che quel percorso meritava di essere premiato e ricordato per sempre con una laurea alla memoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it