Il SoC Exynos 2500 è ufficiale e supporta la connettività satellitare

Il mondo della tecnologia si appresta a vivere una svolta epocale con l’arrivo del Soc Exynos 2500, ora ufficiale e pronto a rivoluzionare la connettività grazie al supporto satellitare. Partner affidabile come Skylo ha confermato le sue potenzialità, aprendo nuove frontiere per i dispositivi mobili. L’attesa per il debutto, previsto con Samsung Galaxy Z Flip7, promette di cambiare il modo in cui ci connettiamo ovunque siamo.

