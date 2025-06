Il sindaco Glorio incontra Mogol.

Il sindaco Glorio si prepara a un nuovo importante appuntamento a Osimo, incontrando Mogol in un incontro che promette di essere memorabile. Nel frattempo, il secondo Consiglio del suo governo si svolge venerdì pomeriggio, con decisioni cruciali sulla presidenza e sui Cda delle partecipate. In questi giorni, la neo sindaca ha rafforzato i legami con la comunità , visitando Terni in occasione del trentennale del gruppo Borzacchini, gemellato con l’associazione osimana. Presenti il mitico...

Convocato per venerdì pomeriggio il secondo Consiglio del governo Glorio a Osimo per votare la presidenza (terzo voto) e definire gli indirizzi per la nomina dei cda delle partecipate. In questi giorni la neo sindaca è stata in trasferta, la prima, a Terni con una delegazione dell’autoclub "Luigi Fagioli" di Osimo in occasione del trentennale del gruppo ternano "Borzacchini", con cui l’associazione osimana è gemellata. "Presenti il mitico Maestro Mogol e Gioni Barbera – ha detto -. Ad ottobre prossimo sarà viceversa l’autoclub di Terni a venire in trasferta a Osimo. Il turismo tramite gli eventi sportivi è una chiave importante da sviluppare per promuovere il territorio e incrementare anche lo sviluppo economico della nostra comunità ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it