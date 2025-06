Il sindaco di Budapest sfida Orban | il Pride si terrà sotto l' ala protettiva del Comune

scintillare di speranza e coraggio la scena politica locale. Con una mossa audace, il sindaco sfida apertamente le restrizioni di Orban, dimostrando che il rispetto dei diritti civili può prevalere anche in contesti ostili. La decisione di organizzare il Pride sotto l’egida comunale rappresenta un gesto simbolico di resistenza e inclusione, pronto a ispirare altre città e comunità a sostenere con determinazione i diritti LGBT+. La battaglia per l’uguaglianza continua, e Budapest si prepara a scrivere una pagina di storia.

Il sindaco di Budapest ha deciso di sfidare il premier Viktor Orban e il suo bando del Pride, decidendo di far organizzare direttamente dal Comune la parata per il diritti Lgbt+ e provare così ad aggirare i divieti imposti dal governo. L'annuncio del primo cittadino Gergely Karacsony, ha fatto. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Il sindaco di Budapest sfida Orban: il Pride si terrà sotto l'ala protettiva del Comune

(? Greta Sclaunich) Convegni, dj set, dibattiti, presentazioni di libri, spettacoli teatrali e, alla fine, la grande parata del 28 giugno che quest'anno si arricchirà di un gemellaggio con il Pride di Budapest vietato da Orban. Il programma del mese del Pride Milano Vai su Facebook

