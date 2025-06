Il sindaco denunciato dal collega | ha riconosciuto due mamme per una bambina

episodio che mette in luce le sfide e le contraddizioni della nostra società. In un mondo in rapido cambiamento, le questioni di genitorialità e diritti civili assumono un ruolo centrale nel progresso verso un’uguaglianza reale. La vicenda delle due mamme e del riconoscimento dei loro diritti apre riflessioni profonde su inclusione, rispetto e giustizia, invitandoci a interrogare il nostro senso di tolleranza. Perché costruire una comunità più justa parte da qui.

Una bambina nata all'ospedale di Lecco, una coppia di donne che chiede il riconoscimento di entrambe come genitori, due sindaci con visioni opposte e una denuncia in Procura. È la storia che il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha raccontato dal palco del Lecco Pride sabato 14 giugno, svelando un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Il sindaco denunciato dal collega: ha riconosciuto due mamme per una bambina

