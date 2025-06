Il sequestro illegale il concorso truccato il bando su misura | storie vere di abusi che con Nordio non sono più reato E i processi vanno in fumo

Questi episodi di abusi e ingiustizie rivelano un sistema corrotto che mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Se la legge sembra piegarsi a interessi particolari, è nostro dovere denunciare e chiedere riforme concrete. Solo così potremo garantire trasparenza, meritocrazia e giustizia per tutti.

La pm che sequestra illegalmente le quote di una societĂ per favorire un imprenditore amico. Il dirigente della Asl che nega il permesso di aprire nuovi ambulatori per evitare concorrenza a quello di suo figlio. I “baroni” universitari che aggiustano i bandi per assumere i loro protetti. Il commissario del concorso in magistratura che cerca di truccare la prova per aiutare un candidato amico. Sono tutti esempi (veri) di soggetti indagati e imputati per abuso d’ufficio e ora scagionati grazie alla legge Nordio, che ha abrogato il reato a partire dall’agosto 2024. A raccoglierli è stata un’assegnista di ricerca dell’ UniversitĂ Statale di Milano, Cecilia Pagella: in un articolo sulla rivista online Sistema penale – diretta dal professor Gian Luigi Gatta – la studiosa passa in rassegna i casi concreti sollevati alla Corte costituzionale dai 14 giudici ( inclusa la Cassazione ) che hanno sostenuto l’illegittimitĂ della cancellazione della fattispecie per violazione della Convenzione Onu di Merida contro la corruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il sequestro illegale, il concorso truccato, il bando su misura: storie (vere) di abusi che con Nordio non sono piĂą reato. E i processi vanno in fumo

In questa notizia si parla di: sono - concorso - sequestro - illegale

Ricci e Marra sono ’dirigenti’. Entrambe vincono il concorso - Giorgia Ricci ed Elvira Marra, dopo un intenso percorso di selezione, hanno trionfato nel concorso per dirigenti scolastici, risultando le uniche vincitrici della provincia di Grosseto.

Maxi sequestro di attrezzi per la #pesca illegale, un duro colpo alla frode in mare nel Crotonese https://calabriadirettanews.com/2025/06/14/maxi-sequestro-di-attrezzi-per-la-pesca-illegale-un-duro-colpo-alla-frode-in-mare-nel-crotonese/… via @CDNewsCala Vai su X

? Controlli a tutto campo della Polizia: sequestro di oro illegale e denunce a Cirò e Cirò Marina - CrotoneOk.it Vai su Facebook

Maxi sequestro di limoni di mare a Brindisi: denunciato sub per pesca illegale; Tonno illegale, maxi sequestro in Sicilia. Multe per 80 mila euro; Maxi-sequestro Nas: 125 mila farmaci illegali e oscuramento di 286 siti web.

Centri estetici illegali, sequestri a tappeto. A Brescia sotto processo il medico della liposuzione - Uno dei casi più gravi scoperto dai Nas di Milano ... Lo riporta rainews.it

Sequestrato patrimonio milionario a imprenditore campano condannato per mafia tra caserta e ravenna - Sequestro di beni per 42 milioni a un imprenditore campano condannato per concorso esterno in associazione camorristica, con immobili, auto di lusso e società confiscate dalla Guardia di Finanza su di ... gaeta.it scrive