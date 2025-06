Il sapone di Sydney Sweeney è andato a ruba a un prezzo folle

Il sapone di Sydney Sweeney, un vero e proprio oggetto del desiderio, ha conquistato il cuore dei fan e del mercato, raggiungendo prezzi da capogiro. In un mondo dove le celebrità trasformano ogni dettaglio in un fenomeno virale, Sydney ha superato ogni aspettativa con questa esclusiva creazione. La collezione limitata, esaurita in poche ore, ora si rivende a cifre folli online. Ma cosa rende così speciale questo prodotto unico? Scopriamolo insieme.

In un mondo dove le celebrità riescono a trasformare quasi tutto in un fenomeno virale, Sydney Sweeney ha decisamente alzato l’asticella. La star di Euphoria, in collaborazione con il marchio Dr. Squatch, ha lanciato un sapone da bagno creato con l’acqua in cui lei stessa si è immersa. La collezione limitata ha registrato il tutto esaurito in tempi record, ma il clamore non si è fermato lì. Oggi, quel sapone è venduto online a cifre folli, raggiungendo i 1500 dollari a pezzo. La collaborazione tra Sydney Sweeney e Dr. Squatch è stata annunciata nel maggio 2025 e il prodotto è arrivato ufficialmente sul mercato il 6 giugno. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il sapone di Sydney Sweeney è andato a ruba (a un prezzo folle)

