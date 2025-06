Il salmone di laboratorio arriva nei ristoranti | è il primo prodotto ittico da cellule coltivate

Il futuro del pesce è ormai a portata di mano: il primo salmone coltivato in laboratorio, approvato dagli Stati Uniti, sta per arrivare sui tavoli dei ristoranti italiani. Creato da Wildtype, questo innovativo prodotto rappresenta un passo avanti verso una pesca sostenibile e senza sprechi. Ma cosa significa davvero questa rivoluzione culinaria? Scopriamolo insieme.

Il salmone creato in laboratorio da Wildtype è stato approvato per il consumo umano dalla FDA degli Stati Uniti: è ottenuto da una linea cellulare derivata da una cellula staminale di un salmone coho (Oncorhynchus Kisutch), il salmone argentato del Pacifico settentrionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il mondo della gastronomia sta per essere rivoluzionato: per la prima volta nei ristoranti arriva il salmone coltivato in laboratorio, approvato dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti.

