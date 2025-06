Il rombo dei motori invade il centro | le immagini più belle della Mille Miglia - FOTO

Il rombo dei motori invade il cuore di Ferrara, trasformando la città in un palcoscenico di emozioni e nostalgia. Le immagini più belle della Mille Miglia catturano l’essenza di un’epoca senza tempo, dove l’automobilismo d’epoca si mostra in tutta la sua magia. La passione per bielle, pistoni e fumi di scarico si accende ancora una volta, dimostrando che il fascino di questa corsa leggendaria rimane vivo e pulsante nel cuore di tutti gli appassionati.

Il fascino dell'automobilismo d'epoca è intramontabile. Non c'è nulla da fare. E la 1000 Miglia è l'apice, a livello locale, per gli appassionati e i curiosi di bielle, pistoni e fumi di scarico. Ancora una volta, infatti, Ferrara ha risposto presente al passaggio della 'corsa più bella del.

Passa la storia. A tutto gas - Il rombo inconfondibile dei motori d’epoca ha invaso oggi le strade del Polesine, regalando uno spettacolo mozzafiato a migliaia di appassionati e curiosi. Da polesine24.it

