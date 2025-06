Il ritorno del Papa a Castel Gandolfo Leone XIV si trasferirà a luglio e poi a Ferragosto

Dopo anni di assenza, il Papa torna a Castel Gandolfo per un momento di pausa e riflessione, rispettando una tradizione che si risale a secoli fa. Dal 6 al 20 luglio, la storica residenza sarà ancora una volta scenario di riposo e spiritualità , mentre Leone XIV si trasferirà temporaneamente a luglio e poi a Ferragosto. Un ritorno alle radici che rinnova il legame tra il Vaticano e questa affascinante cittadina laziale.

(Adnkronos) – Il Papa trascorrerà un periodo di riposo a Castel Gandolfo, dal 6 al 20 luglio. Sarà quindi ripristinata la tradizione per il Pontefice di trascorrere del tempo, durante l'estate, nella cittadina laziale. Nei suoi dodici anni di pontificato, infatti, papa Francesco non ha mai voluto utilizzare la residenza estiva, non andando mai in .