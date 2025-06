Il ritorno del capitano | Gigi D’Agostino conquista Milano il 21 giugno

Il 21 giugno, Milano si trasformerà ancora una volta nel cuore pulsante della dance italiana, con il ritorno del leggendario Gigi D’Agostino. Dopo il vibrante successo dello scorso anno, il maestro promette di far rivivere emozioni uniche e ricordi indelebili, in una serata di pura festa e musica. Preparatevi a ballare fino all’alba: questa sarà un’occasione imperdibile per celebrare la magia senza tempo di Gigi D’Agostino.

La Fiera Milano Live di Rho si prepara ad accogliere nuovamente il maestro indiscusso della dance italiana. Dopo il successo dello show evento che ha ufficialmente dato il via alla scorsa estate, Gigi D’Agostino – padre assoluto della musica dance – è pronto a tornare sul palco di Fiera Milano Live con una data unica, esattamente un anno dopo: l’appuntamento è sabato 21 giugno 2025 alle ore 21.00. Un ritorno che sa di celebrazione, di festa collettiva per migliaia di fan che hanno atteso questo momento con la devozione riservata ai grandi eventi della musica. Il poeta della consolle che ha cambiato la dance. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il ritorno del capitano: Gigi D’Agostino conquista Milano il 21 giugno

