Il ristorante giapponese con stella Michelin chiuso dopo 80 clienti intossicati | Il cibo era contaminato

Il mondo gastronomico è spesso associato a eccellenza e innovazione, ma a volte le ombre si intensificano quando la qualità viene compromessa. Il ristorante stellato Kiichi di Osaka, rinomato per la sua cucina raffinata, è stato chiuso dopo aver contaminato 80 clienti, portando alla luce un inquietante caso di intossicazione alimentare. Dalla fama alla crisi, la vicenda scuote l’intera comunità culinaria, lasciando aperte molte domande sulla sicurezza e l’etica nel settore. La...

Dalla stella (Michelin) alle stalle, letteralmente. Il proprietario del ristorante Kiichi nella provincia di Osaka è stato arrestato lunedì 16 giugno dopo aver intossicato circa 80 clienti dall’inizio dell’anno con del cibo andato a male. I responsabili, oltre a Hirokazu Kitano, 69 anni, sarebbero sua moglie, Noriko, di 68 anni e il loro figlio, Hirotoshi Kitano, 41 anni. La chiusura del ristorante Kiichi e la violazione della sospensione. La famiglia gestiva l’insegna di cucina tradizionale giapponese della cittadina di Kawachinagano, nel sud della prefettura di Osaka, da diversi anni. Gli imprenditori sarebbero accusati di aver violato le norme sanitarie vigenti in Giappone. 🔗 Leggi su Open.online

