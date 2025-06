Il rilancio di Bagnaia è anche una questione tecnica | Ducati lavora per dargli una moto su misura

Il ritorno di Bagnaia nel circuito si fa sempre più concreto, e non è solo una questione di talento: Ducati sta mettendo in campo tutte le sue risorse per creare una moto "su misura" che possa esaltare le sue potenzialità. La scuderia monitora attentamente ogni dettaglio tecnico, puntando a riaccendere la sfida e riportare il pilota al vertice. È l'inizio di un nuovo capitolo per il tre volte campione mondiale.

