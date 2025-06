Il ricordo della battaglia Palio degli Zoccoli | la storia di Desio sfila con 600 figuranti

Il Palio degli Zoccoli di Desio torna a infiammare i cuori, raccontando una storia di passione e tradizione che si rinnova ogni anno. Con 600 figuranti in scena, la contrada di San Pietro al Dosso si impone ancora una volta, consolidando il suo dominio. La vittoria di quest’anno segna l’undicesimo trionfo nella storia della manifestazione e il settimo per Davide Tagliabue, un risultato che conferma la leggenda di questa corsa epica.

È la contrada di San Pietro al Dosso ad alzare le braccia al cielo e ad aggiudicarsi ancora una volta il Palio degli Zoccoli. È la vittoria numero undici nella storia della manifestazione, ma si tratta della decima nelle ultime dodici edizioni. Uno strapotere quasi incontrastato. E anche domenica si è avuta la netta sensazione che, finché metteranno gli zoccoli ai piedi Davide Tagliabue (al settimo successo personale) e Lucas Tallone (al quinto), il risultato della corsa è già scritto. Una gara, comunque, sempre appassionante. Applausi per i vincitori, che hanno trionfato per distacco. L’ovazione di piazza Conciliazione, tuttavia, è stata per Laura Pellegatta della contrada di San Carlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ricordo della battaglia. Palio degli Zoccoli: la storia di Desio sfila con 600 figuranti

