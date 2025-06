Il recupero parallelo dell’architetto Andrea Mati | salvare una pianta per salvare una persona

Il recupero parallelo dell’architetto Andrea Mati nasce dall’idea che salvare una pianta possa significare salvare una persona. Con questa filosofia, Andrea ha dedicato oltre dieci anni a un percorso unico: affidare piante sofferenti a chi vive momenti difficili, creando un ponte tra natura e benessere umano. La sua passione per il paesaggio e l’impegno sociale si intrecciano in un progetto che trasforma dolore in rinascita. Un giorno…

“Affidare piante sofferenti a persone sofferenti dando vita a un percorso di recupero parallelo: salvare una pianta per salvare una persona”. Questo principio caratterizza il percorso ultra decennale di Andrea Mati, classe 1960, un diploma in Agraria e uno in Architettura del paesaggio a Firenze. “Avevo un’enorme passione per natura, giardini e piante”, racconta, “e al tempo stesso, un enorme amore e interesse per il mondo del sociale. Un giorno decisi di unire la passione per il verde con l’aiuto alle persone fragili”. Tutto inizia nel 1987, quando Andrea Mati fu mandato a svolgere il servizio civile in una comunità che si occupava del recupero di ragazzi con problemi di dipendenze da alcol e stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it