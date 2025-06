Il rapporto Italia-Kenya come paradigma della cooperazione con l’Africa Parla l’inviato Mohamed

Esempio di un ponte tra continenti e un modello di cooperazione efficace: il rapporto Italia-Kenya. Mohamed, inviato speciale kenyota, sottolinea che le sfide globali richiedono soluzioni condivise e collaborazioni forti, come quella tra i due Paesi. Durante il seminario sulla green energy, si è evidenziato come il Kenya si stia affermando come protagonista nel settore delle energie rinnovabili e dell’industrializzazione verde, aprendo nuove opportunità di sviluppo e partnership durature.

"Le sfide che la comunitĂ globale si trova ad affrontare non possono essere risolte se non insieme". Sono le parole di Ali Mohamed, inviato speciale della presidenza kenyota per il climate change, che a latere del seminario "OpportunitĂ dell'energia rinnovabile e dell'industrializzazione verde in Kenya", ospitato presso la sede della Med-Or ha conversato con Formiche.net. Nel corso dell'evento si è messo in evidenza come il Kenya sia uno dei leader africani nella transizione verde: il 92% della sua elettricitĂ proviene da fonti rinnovabili. Eppure, il Paese è anche tra quelli piĂą colpiti dalle conseguenze della crisi climatica.

