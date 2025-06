Il rapporto Caritas | italiani sempre più poveri boom al Nord Chiede aiuto anche chi ha un lavoro

il rapporto Caritas italiano, denuncia un incremento vertiginoso di povertà che colpisce anche chi è impiegato e anziano. La crisi sociale si fa sentire pesantemente, soprattutto al Nord, dove la domanda di aiuto aumenta in modo preoccupante. Questa realtà ci obbliga a riflettere sulle sfide di una società sempre più fragile e a cercare soluzioni concrete per ridare dignità a chi vive in difficoltà.

Ci sono sempre più poveri, tra gli italiani. Una triste condizione che non risparmia proprio nessuno, neanche gli anziani e le persone che lavorano. A rivelarlo è la Caritas che, in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Il rapporto Caritas: italiani sempre più poveri, boom al Nord. Chiede aiuto anche chi ha un lavoro

In questa notizia si parla di: caritas - italiani - poveri - rapporto

Il Mondo alla Radio 16.35 Caritas Italiana presenta il Rapporto sulla #poverta in Italia. Oggi si contano complessivamente 5 milioni e 694 mila poveri assoluti, per un totale di 2 milioni e 217 mila famiglie. Ospiti: Redaelli, Pagnello, Pallucchi, De Lauso Vai su X

30/5/25. NOTES. Per l’Istat sempre più poveri in Italia Occupazione in aumento e inflazione in calo, ma quasi 6 milioni di italiani vivono in povertà assoluta cioè 1 su 10. Questo è emerso, mercoledì 21 maggio in Parlamento, alla presentazione del “Rapporto a Vai su Facebook

Allarme Caritas: un italiano su quattro è povero anche lavorando; Il rapporto Caritas: italiani sempre più poveri, boom al Nord. Chiede aiuto anche chi ha un lavoro; I poveri in Italia? Sempre di più e sempre più cronici.

Italiani più poveri, Nord in testa alle richieste di aiuto con il +77% - L’ultimo rapporto della Caritas Diocesana evidenzia come siano in aumento i lavoratori poveri e gli interventi per il sostegno alla fragilità sociale. Lo riporta quifinanza.it

Caritas, i giovani lavoratori poveri superano il 30% | L'età media degli assistiti è 47,8 anni - Nel 2024 i nuclei familiari assistiti da Caritas Italiana sono circa 278. msn.com scrive