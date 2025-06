Il pronto soccorso dell' ospedale Pini chiuderà per due mesi per lavori di ristrutturazione

Il pronto soccorso dell'Ospedale Pini di Milano chiuderà temporaneamente per due mesi, a partire dalla mezzanotte di domenica 29 giugno, per importanti lavori di ristrutturazione. Il cantiere in via Quadronno sarà attivo fino alle 8 di lunedì 8 settembre, durante i quali le attività di emergenza saranno trasferite in strutture alternative. Questo intervento mira a migliorare la qualità dei servizi e garantire un’assistenza ancora più efficiente e sicura.

Dalla mezzanotte di domenica 29 giugno inizieranno i lavori di ristrutturazione e adeguamento del pronto soccorso dell'ospedale Pini di Milano. Il cantiere sarà attivo in via Quadronno fino alle 8 di lunedì 8 settembre. Durante questo periodo le attività del pronto soccorso saranno trasferite. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Il pronto soccorso dell'ospedale Pini chiuderà per due mesi per lavori di ristrutturazione

In questa notizia si parla di: pronto - soccorso - ospedale - pini

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno - Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

Complimenti e buon lavoro al direttore del Pronto soccorso dell’ospedale Versilia Giuseppe Pepe, nuovo presidente regionale della SIMEU, la Società italiana della medicina di emergenza-urgenza. Grazie e buon lavoro a tutta la squadra dei nostri profession Vai su Facebook

Il pronto soccorso dell'ospedale Pini chiuderà per due mesi per lavori di ristrutturazione; Uno specialista dal Gaetano Pini di Milano per l'ortopedia dell'ospedale di Tradate in difficoltà; Scontro tra due auto in viale dei Pini: un ferito in ospedale.

"Pronto soccorso dell’ospedale, non c’è nessuna traccia dei lavori" - Della nuova palazzina del Pronto Soccorso di Senigallia, da completare entro ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Avellino, il Pronto Soccorso dell’Ospedale Moscati a rischio collasso: si dimette la vice responsabile - Ieri un’ altra giornata di passione nel nosocomio di contrada Amoretta. Segnala corriereirpinia.it