Il profilo dell’enoturista L’87% acquista vino in loco e soggiorna in media 2 notti

L’enoturismo in Italia sta catturando l’immaginazione di viaggiatori appassionati di vino e cultura, diventando un vero motore del turismo esperienziale. Dalle cantine con pernottamento alle degustazioni accompagnate da cucina tipica, i visitatori cercano autentiche immersioni nel territorio. Con una permanenza media di due notti, questa tendenza si intensifica durante i weekend lunghi o eventi speciali, offrendo un’esperienza indimenticabile tra sapori e tradizioni italiane.

L'enoturismo in Italia si consolida come uno dei motori più dinamici del turismo esperienziale: secondo una recente indagine dell'Osservatorio de Il Golosario, condotta su un campione di 1.200 enoturisti italiani e stranieri, il 72% sceglie le cantine che offrono la possibilità di pernottare, mentre il 68% privilegia quelle con cucina tipica annessa. La media di permanenza è di due notti, e cresce nei weekend lunghi o in occasione di eventi tematici. Non solo: l'87% dei visitatori acquista vino direttamente in cantina, con una spesa media di 76 euro a persona, spesso accompagnata da altri prodotti del territorio.

