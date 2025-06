Il problema dello spaccio alle Croci I cittadini | Ora una nuova telecamera

La lotta contro lo spaccio alle Croci si fa più incisiva: grazie all’installazione di una nuova telecamera, le autorità rafforzano la sorveglianza e la sicurezza nel quartiere. L’assemblea recentissima, promossa dalla giunta calenzanese in collaborazione con le forze dell’ordine, ha coinvolto cittadini e istituzioni, evidenziando l’impegno collettivo nel garantire un ambiente più sicuro. Un passo importante verso la legalità e il benessere di tutta la comunità.

Con l’assemblea dei giorni scorsi alle Croci è finito il primo giro di incontri su legalità e sicurezza promossi dalla giunta calenzanese, in collaborazione con l’ Arma dei carabinieri e la Polizia municipale, in diversi quartieri: da Settimello, al centro, dal Nome di Gesù all’area collinare. Il bilancio delle serate, che hanno permesso di sentire direttamente i residenti nelle diverse zone, è positivo secondo l’assessore con delega alla Polizia municipale, Marco Venturini (nella foto): "La cosa che emerge con maggiore forza – dice – è il disagio dato dai giovani che fanno confusione, anche di notte, nei vari punti di aggregazione e questo ci fa capire che c’è bisogno di lavorare sul senso civico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il problema dello spaccio alle Croci . I cittadini: "Ora una nuova telecamera"

In questa notizia si parla di: croci - problema - spaccio - cittadini

La sicurezza dei cittadini è la priorità. Questa è la comunicazione più recente del Comune. Aggiungo che è stata aperta la cassa di espansione a Roffia. *Allerta meteo codice rosso rischio idraulico reticolo principale - sospensioni e chiusure sul territorio co Vai su Facebook

Il problema dello spaccio alle Croci . I cittadini: "Ora una nuova telecamera" - Con l’assemblea dei giorni scorsi alle Croci è finito il primo giro di incontri su legalità e sicurezza promossi dalla giunta calenzanese, in collaborazione con l’ Arma dei carabinieri e la Polizia mu ... Come scrive lanazione.it

Troppi incidenti in via Mecenate Croci: «E ora subito i dissuasori» - Ovviamente non è così; si tratta di una via cittadina, e come tale andrebbe ... Segnala ilgiornale.it